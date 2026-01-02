Izrael potvrdio odluku o zabrani rada 37 nevladinih organizacija u Gazi

Izrael potvrdio odluku o zabrani rada 37 nevladinih organizacija u Gazi

Nekoliko nevladinih organizacija je saopštilo da zahtevi krše međunarodno humanitarno pravo ili ugrožavaju njihovu nezavisnost

JERUSALIM – Izrael je danas saopštio da 37 humanitarnih agencija koje pružaju pomoć Gazi nisu u roku ispunile „standarde bezbednosti i transparentnosti” i da će im biti zabranjen pristup teritoriji, uprkos međunarodnom negodovanju. „Organizacijama koje nisu ispunile potrebne standarde bezbednosti i transparentnosti biće suspendovane licence”, saopštilo je izraelsko Ministarstvo za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, prenosi France 24. Ministarstvo je u četvrtak
