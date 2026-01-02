"Pomolimo se svi zajedno za mir" Papa Lav započeo novu godinu svečanom misom, poslao snažnu poruku vernicima!

Papa Lav XIV započeo je 2026. godinu danas apelom za mir, posebno se osvrnuvši na zemlje "krvlju natopljene sukobima" i porodice ranjene nasiljem.

Na Novu godinu, papa je predvodio svečanu misu u Bazilici Svetog Petra, a potom se obratio vernicima tokom posebne podnevne molitve iz svoje radne sobe koja gleda na Trg Svetog Petra. Trg je, uprkos vedrom i hladnom danu, bio ispunjen vernicima i turistima. Podsećajući da 1. januar Katolička crkva obeležava kao Svetski dan mira, papa Lav XIV iskoristio je ovu priliku da uputi snažnu poruku i molitvu. "Pomolimo se svi zajedno za mir: pre svega među narodima ranjenim