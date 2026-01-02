"Pomolimo se svi zajedno za mir" Papa Lav započeo novu godinu svečanom misom, poslao snažnu poruku vernicima!

Kurir pre 54 minuta  |  Beta)
"Pomolimo se svi zajedno za mir" Papa Lav započeo novu godinu svečanom misom, poslao snažnu poruku vernicima!

Papa Lav XIV započeo je 2026. godinu danas apelom za mir, posebno se osvrnuvši na zemlje "krvlju natopljene sukobima" i porodice ranjene nasiljem.

Na Novu godinu, papa je predvodio svečanu misu u Bazilici Svetog Petra, a potom se obratio vernicima tokom posebne podnevne molitve iz svoje radne sobe koja gleda na Trg Svetog Petra. Trg je, uprkos vedrom i hladnom danu, bio ispunjen vernicima i turistima. Podsećajući da 1. januar Katolička crkva obeležava kao Svetski dan mira, papa Lav XIV iskoristio je ovu priliku da uputi snažnu poruku i molitvu. "Pomolimo se svi zajedno za mir: pre svega među narodima ranjenim
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Japanski car Naruhito u novogodišnjoj poruci naglasio važnost mira

Japanski car Naruhito u novogodišnjoj poruci naglasio važnost mira

Politika pre 34 minuta
Venecuela oslobodila još 88 zatvorenika uhapšenih nakon protesta posle izbora

Venecuela oslobodila još 88 zatvorenika uhapšenih nakon protesta posle izbora

Politika pre 34 minuta
Al Šara: Sa početkom nove godine, radujemo se snažnoj i stabilnoj Siriji

Al Šara: Sa početkom nove godine, radujemo se snažnoj i stabilnoj Siriji

Politika pre 1 sat
Kim Džong Un sa ćerkom prvi put posetio mauzolej predaka za Novu godinu

Kim Džong Un sa ćerkom prvi put posetio mauzolej predaka za Novu godinu

Politika pre 1 sat
Više infrastrukturnih objekata pogođeno u Ukrajini – masovni ruski napadi dronovima

Više infrastrukturnih objekata pogođeno u Ukrajini – masovni ruski napadi dronovima

Danas pre 3 sata
"Ne znam da li mi je sin u bolnici ili mrtvačnici" Oglasila se majka mladića koji je bio u baru smrti: U ponoć joj poslao…

"Ne znam da li mi je sin u bolnici ili mrtvačnici" Oglasila se majka mladića koji je bio u baru smrti: U ponoć joj poslao poruku, pa stigla najcrnja vest

Blic pre 4 sati
"Imao je zlatni lančić sa Bogorodicom" Majka očajnički traži sina (16) nestalog posle eksplozije u Švajcarskoj

"Imao je zlatni lančić sa Bogorodicom" Majka očajnički traži sina (16) nestalog posle eksplozije u Švajcarskoj

Blic pre 4 sati

Ključne reči

VatikanbazilikaNova godinaLav XIVmisa

Svet, najnovije vesti »

"Pomolimo se svi zajedno za mir" Papa Lav započeo novu godinu svečanom misom, poslao snažnu poruku vernicima!

"Pomolimo se svi zajedno za mir" Papa Lav započeo novu godinu svečanom misom, poslao snažnu poruku vernicima!

Kurir pre 54 minuta
Izrael potvrdio odluku o zabrani rada 37 nevladinih organizacija u Gazi

Izrael potvrdio odluku o zabrani rada 37 nevladinih organizacija u Gazi

Politika pre 49 minuta
Bubnjar Tila Lindemana bacio tortu u lice ruskog turiste tokom koncerta na Tajlandu

Bubnjar Tila Lindemana bacio tortu u lice ruskog turiste tokom koncerta na Tajlandu

Politika pre 19 minuta
Japanski car Naruhito u novogodišnjoj poruci naglasio važnost mira

Japanski car Naruhito u novogodišnjoj poruci naglasio važnost mira

Politika pre 34 minuta
Venecuela oslobodila još 88 zatvorenika uhapšenih nakon protesta posle izbora

Venecuela oslobodila još 88 zatvorenika uhapšenih nakon protesta posle izbora

Politika pre 34 minuta