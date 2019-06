Jovanović (Narodna stranka) o privođenju: Klasičan pokušaj zastrašivanja

Beta pre 1 sat

Potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović izjavio je da je današnje privođenje doživeo kao klasičan pokušaj zastrašivanja ali da će ga to samo dodatno motivisati.

"Doživeo sam jutros klasični pokušaj zastrašivanja, ali ko me imalo poznaje zna da će me to samo dodatno motivisati. Do pobede!", naveo je Jovanović na svom tviter nalogu nakon saslušanja.

U izjavi agenciji Beta, Jovanović je rekao da je na "hitno saslušanje" u Pančevo priveden "maricom" i ocenio da se to desilo bez ikakvog razloga.

"Bilo je to jedno neobično saslušanje. Pušten sam ali očekujem dalje neprijatnosti", rekao je on i dodao da je priveden "po lažnoj prijavi".

Jovanović je dodao da će više detalja saopštiti na konfereciji za novinare u 13 časova.

Potpredsednik Narodne stranke i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović priveden je rano jutros, saopštila je ranije ta stranka.

Navedeno je da su policajci Jovanovića oko 6.00 sati odveli iz kuće, u kojoj su se nalazile njegova žena i dve ćerke.

Povod za privođenje je, kako navodi Narodna stranka, "iskonstruisana optužba" odbornika SNS iz Pančeva Ivana Tešića zbog navodnog incidenta.

"Režim očigledno ne može da podnese Jovanovićevu argumentovanu kritiku katastrofalne nesposobnosti gradskih čelnika Gorana Vesića i Zorana Radojičića", navela je stranka.

SNS: Jovanović je priveden jer se nije odazivao na poziv za saslušanje

Gradski odbor Srpske napredne stranke (SNS) saopštio je danas da je potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović priveden jer se u više navrata nije odazivao na poziv za saslušanje i optužio ga da pokušava da pričama o zastrašivanju prikupi političke poene.

"Istine radi, protiv Jovanovića je podneta krivična prijava te je više puta pozivan na saslušanje, ali se on nije odazivao. Verovatno verujući da je iznad zakona, Jovanović je ignorisao pozive za saslušanje i time kršio zakon, a sada pokušava da prikupi političke poene i govori o zastrašivanju", navela je ta stranka.

Gradski odbor SNS je naveo da je Narodna stranka vrlo svesno izbegla da navede tu činjenicu i da je tako pokušala da izvrši pritisak na nezavisne državne organe.

"Niko nije iznad zakona i nikoga partijska knjižica bilo koje stranke neće abolirati ukoliko se ogrešio o zakon, pa makar to bili Đilas, Jeremić, Obradović ili sam Jovanović. Pred zakonima Republike Srbije svi su jednaki i zaštićenih nema", dodaje se u saopštenju.

(Beta, 06.24.2019)