Danas promenljivo oblačno i nestabilno

Glas Zapadne Srbije pre 16 minuta

Biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode - obilne padavina, grad i olujni vetar.

Duvaće slab i umeren vetar severnih pravaca. Jutarnja temperatura biće od 15 do 19 stepeni, najviša dnevna od 25 do 27 stepeni. Prema izgledima za narednih sedam dana, do 1. jula, u utorak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim u većini mesta pretežno sunčano i toplo, samo se u sredu i petak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje reda pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u