U utorak toplo, sparno, povremeno pljuskovi

U utorak, nakon sunčanog jutra, tokom dana promenljivo oblačno i veoma sparno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 21°C, maksimalna dnevna 31°C. U sredu i četvrtak sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura biće i do 34°C. U petak i subotu svežije, maksimalna temperatura biće od 26 do 28°C. Autor: Weather2umbrella