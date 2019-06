Đorović: Dao sam srpskom fudbalu dovoljno

Vesti online pre 3 sata | Vestionline, B92

Selektor mlade reprezentacije Srbije Goran Đorović je posle debakla na Evropskom prvenstvu rekao da takav rezulat nije očekivan.

„Orlići“ se vraćaju kući bez osvojenog boda, sa gol razlikom 1:10 iz tri utakmice. – Mnoge reprezentacije nisu otišle dalje, timovi sa znatno većim renomeom. Mi smo za seniorsku reprezentaciju već izbacili osam, devet igrača. Nismo očekivali ovakav rezultat. Tako je, kako je – rekao je Đorović. On je istakao i da će se „videti da li će on ostati“ na funkciji. – Ako dođe do smene, zahvaliću se na šansi. Dao sam srpskom fudbalu dovoljno i ja sam