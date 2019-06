Radojičić: Voda je u opadanju, suludo je da se poplave koriste u političke svrhe

N1 Info pre 3 sata | Beta

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je suludo da se poplave koje su zadesile delove Beograda, kako je ocenio, koriste u političke svrhe.

On je za TV Prva kazao i da je izgradnja kanalizacije u poplavljenim delovima Beograda ogromna investicija, koja će na kraju koštati oko 50 miliona evra. "Juče je bio spontani susret između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i građana, i svi su se složili da je to ogroman problem koji niko do sada nije rešavao", kazao je Radojičić. On je naveo i da je situacija na terenu bolja, te da je voda u opadanju. "Opštinske komisije će popisati štetu i