Danas nestabilno vreme, moguće nepogode

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Vreme u Srbiji danas će biti nestabilno, toplo i sparno, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a moguće su i lokalne vremenske nepogode, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu će danas biti oblačno, toplo i sparno, povremeno s kišom, i temperaturom od 20 do 30 stepeni. Biometeorološke prilike mogu izazvati pojačane tegobe kod osoba sa srčanim i reumatskim obolјenjima, naročito na severu zemlјe. Kod meteoropata je moguća glavobolјa, razdražlјivost i pospanost.