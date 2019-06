Vučić: Bog otac ne zna gde ode ogroman novac za zdravstvo

Beta pre 4 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas, prilikom uručenja ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih škola, da ostanu u Srbiju, da veruju u nju, da rade za sebe ali i za otadžbinu.

"Ovo Srbija ulaže u vas, ne Nemačka i Norveška", rekao je Vučić na svečanosti, najavljujući da će medicijskim sestrama i lekarima biti povećane plate deset odsto.

On je rekao da želi još bolje zdravstvo nego što je sada ali da ima još puno problema. "Da me ubijete sada ja ne znam na šta se potroši dvadeset odsto budžeta koje se izdvaja za zdravstvo. To su ogromne pare", rekao je Vučić.

Kako je rekao, "Bog otac ne zna gde su pare otišle", dodajući da ne postoji dobra kontrola, mada je bolje nego što ne bilo i gradi se medicinski centri.

Govorio je i o tome da država postiže dobre rezultate. Rekao je, takođe, da je u prvih pet meseci rođeno 825 beba više nego prošle godine u isto vreme.

(Beta, 06.26.2019)