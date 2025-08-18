Državljanin Srbije utopio se u Grčkoj kod Soluna

Danas pre 4 sati  |  RTS
Državljanin Srbije utopio se u Grčkoj kod Soluna

Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije preminuo je u području letovališta Nea Vrasna kod Soluna, objavio je portal Prototema.

Kako prenosi RTS, čovek je danas oko podne izvučen iz mora u besvesnom stanju. Prema saopštenju Obalske straže, prvu pomoć mu je pružila ekipa hitne pomoći, ali bezuspešno. Telo turiste iz Srbije prebačeno je potom u zdravstveni centar Nea Maditu. Istraga je u toku, a tužilaštvo je naložilo obdukciju.
Ključne reči

RTSGrčkaTužilaštvoSolun

