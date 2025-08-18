Srbin se utopio u Grčkoj: Telo muškarca izvučeno iz mora bez svesti

Blic pre 3 sata
Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije tragično je preminuo u morskom području Nea Vrasne kod Soluna.

Muškarac je danas u podne izvučen iz mora bez svesti. Prema saopštenju Obalske straže, ekipa hitne pomoći EKAB mu je odmah pružila prvu pomoć, ali bezuspešno, nakon čega je telo prebačeno u Zdravstveni centar Nea Maditu. Preliminarnu istragu vodi Drugo odeljenje luke Stavros Lučke uprave Jerisos, koje je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, javlja Protothema. (Prototema)
Ključne reči

GrčkaSolun

