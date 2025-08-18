Srbin se utopio u Grčkoj: Telo muškarca izvučeno iz mora bez svesti

Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije tragično je preminuo u morskom području Nea Vrasne kod Soluna.

Muškarac je danas u podne izvučen iz mora bez svesti. Prema saopštenju Obalske straže, ekipa hitne pomoći EKAB mu je odmah pružila prvu pomoć, ali bezuspešno, nakon čega je telo prebačeno u Zdravstveni centar Nea Maditu. Preliminarnu istragu vodi Drugo odeljenje luke Stavros Lučke uprave Jerisos, koje je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, javlja Protothema. (Prototema)