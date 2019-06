Čepurin: Postoje pokušaji da se Srbija primora na kapitulaciju

RTV pre 1 sat | FoNet, Sputnjik

BEOGRAD - Odlazeći ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je za Sputnjik da ima mnogo onih koji ne žele dobro Srbiji i da postoje pokušaji da se, preko unutrašnjih sredstava, stvaranjem grupa i podelom srpske zajednice, Srbija primora na kapitulaciju, i to u uslovima koji nikako ne odgovaraju srpskim interesima.

On je ocenio da se Srbija štiti, na veoma civilizovan način, mirno, što je i ispravno, jer je na bilo koji drugi način to teško. "Ne daj Bože rata, mi to ne želimo. Ali, ipak, treba štititi interese, potrebno je jačati odbrambenu sposobnost, a mi na tom planu sarađujemo sa Srbijom", naglasio je Čepurun. Podsetio je da su ovde počele vojne vežbe "Slovensko bratstvo", održavaju se vežbe sa Ministarstvom za vanredne situacije. To je važno, to je