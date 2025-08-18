(Foto): Sanirana oštećenja na zgradi tužilaštva nakon sinoćnog protesta u Valjevu, oglasilo se Ministarstvo pravde: "Niko ne sme biti iznad zakona"

(Foto): Sanirana oštećenja na zgradi tužilaštva nakon sinoćnog protesta u Valjevu, oglasilo se Ministarstvo pravde: "Niko ne…

Oštećenja na zgradi valjevskog tužilaštva su sanirana, saopštilo je Ministarstvo pravde, a kako se dodaje u saopštenju, stvoreni su uslovi da nadležno javno tužilaštvo u Valjevu i prekršajni sud intenzivira "procesuiranje svih počinilaca nasilja, bez izuzetka".

Oštećenja na zgradi valjevskog tužilaštva su odmah sanirana, polomljena stakla zamenjena, tako da se rad institucija nesmetano nastavlja, saopštilo je Ministarstvo pravde. Sanacija oštećenog prostora u sinoćnom protestu koji je u jednom trenutku eskalirao izvršena je uz pomoć Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Kazneno popravnog zavoda Valjevo, koji ima radionicu. Ministarstvo pravde ističe da je na ovaj način jasno pokazano da i "napadi na državne organe neće
Sud u Valjevu ubrzava procesuiranje demonstranata

Danas pre 3 sata
