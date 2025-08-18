Sud u Valjevu ubrzava procesuiranje demonstranata

Ministarstvo pravde saopštilo je da tužilaštvo i prekršajni sud u Valjevu ubrzava procesuiranje „svih počinilaca nasilja“.“Brzom i odlučnom reakcijom ministarstva pravde, stvoreni su uslovi da nadležno javno tužilaštvo u Valjevu i prekršajni sud intenziviraju procesuiranje svih počinilaca nasilja, bez izuzetka, čime je država još jednom pokazala da nasilnici ne mogu i neće sprečiti rad institucija republike Srbije“, navodi se u saopštenju ministarstva pravde. U