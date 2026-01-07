Kopaonik u plusu, Beograd u minusu: Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva šta nas još čeka ove zime

Kiša, sneg, naglo zahlađenje i rizik od poplava obeležiće naredne dane, dok će najhladnije jutro od početka godine biti u petak, upozorava meteorolog Nedeljko Todorović.

Srbija je ušla u izražen kišno-snežni period, koji će, prema najavama meteorologa, trajati najmanje do početka naredne sedmice. Količina padavina već je premašila mesečni prosek, a do ponedeljka će u pojedinim krajevima dostići i dvostruku vrednost uobičajenu za januar. „Ova epizoda padavina, koja je počela početkom januara, već je premašila prosečnu mesečnu količinu, a u narednim danima će dostići i dvostruko veću vrednost“, rekao je za RTS meteorolog Nedeljko