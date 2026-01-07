"Najhladnije jutro će biti ovog datuma, posebno u Beogradu" Naš meteorolog upozorava: Stvaraju se opasni uslovi, a sve zbog jedne pojave

Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje izražene vremenske promene, ali bez dugotrajnih ekstrema Najveća količina padavina očekuje se u zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije Kiša, sneg, naglo zahlađenje i rizik od poplava obeležiće naredne dane, dok će najhladnije jutro od početka godine biti u petak, upozorava meteorolog Nedeljko Todorović. Srbija je ušla u izražen kišno-snežni period, koji će, prema najavama meteorologa, trajati najmanje do početka naredne