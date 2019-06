Auto blog pre 12 minuta

Bentley ove godine slavi svoju 100-godišnjicu pa je tim povodom pripremio još jednu posebnu ediciju.

Ovo je dakle specijalni Bentley Continental GT Cabrio Number 1 Edition by Mulliner koji će biti napravljen u ograničenoj seriji od samo 100 primeraka. Njegova cena još nije saopštena, ali je sigurno da neće biti mala. Bentley ovim automobilom odaje počast trkačkom modelu No. 1 Bentley Blower iz 1929.godine, i to u pogledu boja i pojedinih detalja. Continental GT Cabrio Number 1 Edition by Mulliner je dobio komplet jedinstvenih alu točkova od 22