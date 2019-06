Policija pronašla telo muškarca ispod đubreta u stanu u Jagodini

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Jagodinska policija pronašla je danas u tom gradu telo muškarca (68) ispod gomile đubreta u stanu u kome je živeo, a pretpostavlja se da je reč o prirodnoj smrti, saznaje agencija Beta u jagodinskoj policiji.

Iz stana u zgradi D4 u ulici Kragujevačkog oktobra u Jagodini od prošle sedmice se širio nesnosan smrad, a pošto stanara nisu videli mesecima, komšije su pozvale policiju. „U subotu je došla policija, otvorila vrata i zatekla neverovatan prizor. Stan je ličio na deponiju smeća. Djubre je bilo do plafona. On verovatno đubre nikada nije bacao“, kažu stanari. Pošto policija nije mogla da dodje do svih prostorija, stanari su pozvali komunalnu