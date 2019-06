Novak saznao prvog protivnika na Vimbldonu

Vesti online pre 2 sata

Najbolji svetski teniser braniće titulu na trećem grend slemu sezone.

Održan je žreb uoči Vimbldona, na kojem je odlučeno ko će mu biti protivnik. U pitanju je Nemac Filip Kolšrajber. Our defending singles champion @DjokerNole will open his 2019 campaign against @Kohlscribbler #Wimbledon pic.twitter.com/4G01ZyUcIx — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2019 Sa grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom ne može se sastati pre četvrtfinala. Uskoro opširnije … Vimbldon će se igrati od 1. do 14. jula.