"E, to se zove granica": Tramp hvalio korejsku demilitarizovanu zonu sa nagaznim minama, električnim ogradama i 10.000 vojnika

Blic pre 27 minuta | J.R.

Američki predsednik Donald Tram pohvalio je demilitarizovanu zonu (DMZ) između Severne i Južne Koreje kao "neprobojnu granicu" i napravio paralelu sa svojim domaćim političkom pitanjima.

Nakon samita G20 koji se danas završio u Japanu, Tramp je iznenada na Tviteru najavio da želi da poseti DMZ i da se tu sretne sa severnokorejskim liderom Kimom Džong Unom, piše "Dejli mejl". - Kada govorite o granici kao o "zidu", e, to se zove prava granica. Niko ne prelazi tu granicu. Idem da je pogledam. To je stvarno interesantno - rekao je on na konferenciji nakon sastanka sa saudijskim prestolonaslednikom Muhamedom Bin Salmanom. Demilitarizovanu zonu čini