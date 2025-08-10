Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca (foto)

Blic pre 2 sata
Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca…

Desetine hiljade ljudi izašlo je na ulice Tel Aviva u Izraelu da traži kraj rata i oslobađanje talaca u Gazi, dan posle odluke vlade da zauzme grad Gazu na toj teritoriji.

Demonstranti su u subotu uveče u jednom trenutku blokirali autoput Ajalon u Tel Avivu, ali ih je policija potisnula, prenosi Tajms of Izrael. Forum talaca i nestalih porodica procenio je da je na demonstracijama bilo više od 100.000 pristalica, a izraelski medijski sajt Mariv procenio da je na skupu bilo oko 60.000 prisutnih, prenosi Džeruzalem post. Demonstranti su nosili fotografije talaca koje Hamas drži na palestinskoj teritoriji pozivajući vladu da obezbedi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Hiljade demonstranata u Tel Avivu protiv izraelskog plana preuzimanja kontrole nad Gazom

Hiljade demonstranata u Tel Avivu protiv izraelskog plana preuzimanja kontrole nad Gazom

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasGaza

Svet, najnovije vesti »

Zaharova: Rusija pozdravlja dijalog Jermenije i Azerbejdžana, uz oprez prema ulozi zapada

Zaharova: Rusija pozdravlja dijalog Jermenije i Azerbejdžana, uz oprez prema ulozi zapada

Blic pre 1 sat
Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Blic pre 1 sat
Kameni alat star više od milion godina Neverovatno otkriće u Indoneziji: Ovo je najnoviji dokaz jedne veoma važna teorije o…

Kameni alat star više od milion godina Neverovatno otkriće u Indoneziji: Ovo je najnoviji dokaz jedne veoma važna teorije o ljudima! (foto)

Kurir pre 1 sat
Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Blic pre 2 sata
Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca…

Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca (foto)

Blic pre 2 sata