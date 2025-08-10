Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca (foto)

Desetine hiljade ljudi izašlo je na ulice Tel Aviva u Izraelu da traži kraj rata i oslobađanje talaca u Gazi, dan posle odluke vlade da zauzme grad Gazu na toj teritoriji.

Demonstranti su u subotu uveče u jednom trenutku blokirali autoput Ajalon u Tel Avivu, ali ih je policija potisnula, prenosi Tajms of Izrael. Forum talaca i nestalih porodica procenio je da je na demonstracijama bilo više od 100.000 pristalica, a izraelski medijski sajt Mariv procenio da je na skupu bilo oko 60.000 prisutnih, prenosi Džeruzalem post. Demonstranti su nosili fotografije talaca koje Hamas drži na palestinskoj teritoriji pozivajući vladu da obezbedi