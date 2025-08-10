Netanjahu izneo pet principa za okončanje rata

NIN pre 37 minuta  |  Tanjug
Netanjahu izneo pet principa za okončanje rata

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas je na konferenciji za inostrane novinare ponovio da je cilj izraelske vojske da ukloni Hamas i preuzme ''bezbednosnu kontrolu'' nad Pojasom Gaze, uključujući uspostavljanje ''bezbednosne zone'' na granici s enklavom.

Benjamin Netanjahu je naveo ''pet principa za okončanje rata'', uključujući razoružavanje Hamasa, oslobađanje izraelskih zarobljenika, demilitarizaciju Pojasa Gaze, uspostavljanje bezbednosne kontrole nad enklavom i uspostavljanje ne-izraelske mirovne civilne administracije, prenosi Al Džazira. Naveo je da Izrael ''nema izbora'' osim da ''završi posao i porazi'' Hamas, dodajući da vojska Izraela mora da zauzme ''dva poslednja uporišta Hamasa'', i to jedno u gradu
