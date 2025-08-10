Netanjahu: Cilj Izraela nije okupacija Gaze, već njeno oslobađanje od Hamasa

Beta pre 1 sat

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je cilj te zemlje da oslobodi Pojas Gaze, a ne da ga okupira, kao i da je najbolji način za okončanje rata - razoružanje militantne islamističke grupe Hamas. 

"Hamas i dalje ima hiljade naoružanih terorista u Gazi, koji kradu hranu i pucaju na civile. Nijedna nacija ne može da odobri rad genocidne terorističke organizacije", rekao je Netanjahu novinarima. 

On je naveo da rat u Pojasu Gaze, koji traje od oktobra 2023. godine, može da se završi sutra, ako se Hamas razoruža i oslobodi sve preostale taoce. 

Netanjahu je izložio pet principa za okončanje rata, koji obuhvataju predaju, odnosno razoružanje Hamasa, puštanje na slobodu svih izraelskih talaca, bezbednosnu kontrolu, demilitarizaciju Pojasa Gaze i uspostavljanje neizraelske, miroljubive civilne administracije.

On je dodao da bi civilna administracija funkcionisala kao prelazna vlada, kao i da za nju već ima nekoliko kandidata, koje nije naveo.

"Imajući u vidu da Hamas ne želi da se razoruža, Izrael nema izbora nego da završi posao u njegovom pokoravanju", rekao je Netanjahu i dodao da je pod kontrolom Jerusalima trenutno 75 odsto teritorije Pojasa Gaze.

On je dodao da je bezbednosni kabinet naložio izraelskoj vojsci da razmontira dva preostala uporišta Hamasa, u gradu Gaza i kampovima u centralnom delu Pojasa.

"To je najbolji način da se završi rat", rekao je on.

Netanjahu je o propuštanju i manjku humanitarne pomoći koja stiže do civila u Gazi rekao da je Izrael, od početka rata, stanovništvu u pogođenim područjima poslao oko dva miliona tona pomoći."Ne znam ni za jednu drugu vojsku koja je dopustila propuštanje tolike pomoći civilima u ratu", rekao je on i dodao da, uprkos preprekama Hamasa, pristup pomoći trenutno ima dva miliona Palestinaca.

Netanjahu tvrdi da strani mediji, kojima je pristup terenu u Pojasu Gaze ograničen, koriste Hamasove tvrdnje, statistiku i fotografije u izveštavanju.

"Pre dva dana smo odlučili da u pojas Gaze pustimo strane novinare. To je rizično, ali mislim da može da se izvede bezbedno. Ta direktiva će se uskoro implementirati. Videćete stanovnike Gaze koji se bore sa pripadnicima Hamasa", rekao je on.

Netanjahu je rekao da je cilj Izraela da u zemlju vrati 20 preostalih živih talaca, ali i onih mrtvih.

Na pitanje o prestanku nemačke isporuke oružja Izraelu, Netanjahu je rekao da je kancelar te zemlje Fridrih Merc podlegao pritisku izveštavanja stranih medija.

Upitan da li je priznavanje Palestinske države nagrada za Hamas, Netanjahu je naveo da je Palestincima ponuđeno da imaju svoju državu više puta, ali da su oni to odbili.

"Palestinci se ne bave stvaranjem države, već rušenjem države", rekao je on.

Netanjahu je dodao da je u izraelskom Knesetu, na glasanju o postojanju Palestinske države, 99 poslanika glasalo protiv, a devet za njeno formiranje.

"Nećemo izvršiti nacionalno saoubistvo", zaključio je on.

(Beta, 10.08.2025)

Ključne reči

IzraelHamasGazaPojas Gaze

