Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

KOPENHAGEN - Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da bi eventualni američki napad na Grenland značio kraj NATO-a i bezbednosnog poretka uspostavljenog nakon Drugog svetskog rata, i to nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo govorio o preuzimanju tog ostrva.

Frederiksen je za danske televizije TV2 i DR rekla da bi vojni napad Sjedinjenih Američkih Država na drugu članicu NATO-a doveo do potpunog kolapsa vojnog saveza i postojećeg sistema međunarodne bezbednosti, preneo je Gardijan. "Ako Sjedinjene Američke Države odluče da vojno napadnu drugu zemlju NATO-a, onda bi sve stalo - to uključuje i NATO, a samim tim i bezbednost posle Drugog svetskog rata", rekla je danska premijerka. Ona je navela da Danska čini sve kako bi
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Premijer Danske: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Premijer Danske: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Sputnik pre 57 minuta
Premijerka Danske: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Premijerka Danske: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Radio 021 pre 1 sat
Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Frederiksen: Američki napad na Grenland bi značio kraj NATO-a

Politika pre 1 sat
Danska premijerka o Grenlandu: Ako nas napadnu Amerikanci, to bi značilo kraj NATO-a!

Danska premijerka o Grenlandu: Ako nas napadnu Amerikanci, to bi značilo kraj NATO-a!

Večernje novosti pre 37 minuta
Danska premijerka: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Danska premijerka: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Danas pre 9 sati
"To je kraj NATO" Upravo je stiglo oštro upozorenje iz Evrope zbog Trampovih neprestanih pretnji: "Sve će stati"

"To je kraj NATO" Upravo je stiglo oštro upozorenje iz Evrope zbog Trampovih neprestanih pretnji: "Sve će stati"

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOGardijanDanskaGrenlandDonald TrampKopenhagen

Svet, najnovije vesti »

Sablasni dani u Karakasu

Sablasni dani u Karakasu

NIN pre 7 minuta
Nevreme paralisalo saobraćaj u Francuskoj, Holandiji i Velikoj Britaniji

Nevreme paralisalo saobraćaj u Francuskoj, Holandiji i Velikoj Britaniji

RTV pre 12 minuta
Mačado se vraća u venecuelu "što je pre moguće" iako je Tramp ne želi Nobelovka privremenu predsednicu Rodrigez nazvala jednim…

Mačado se vraća u venecuelu "što je pre moguće" iako je Tramp ne želi Nobelovka privremenu predsednicu Rodrigez nazvala jednim od glavnih arhitekata mučenja"

Kurir pre 2 minuta
Ko je novi šef kabineta Zelenskog?

Ko je novi šef kabineta Zelenskog?

Danas pre 22 minuta
Vazdušna uzbuna i pucnjava u Karakasu, oglasio se Tramp! Orban reagovao na američko "stavljanje Venecuele pod kontrolu": Dobre…

Vazdušna uzbuna i pucnjava u Karakasu, oglasio se Tramp! Orban reagovao na američko "stavljanje Venecuele pod kontrolu": Dobre vesti za Mađarsku (foto, video)

Kurir pre 22 minuta