"To je kraj NATO" Upravo je stiglo oštro upozorenje iz Evrope zbog Trampovih neprestanih pretnji: "Sve će stati"

Blic pre 3 sata
Danska premijerka je osudila izjave američkog predsednika i ukazala na moguće posledice po NATO Tramp izjavio je da je strateško interesovanje za Grenland važno za SAD Ako američki predsednik Donald Tramp izvrši invaziju na Grenland, to će značiti kraj NATO-a, upozorila je danska liderka. - Pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će preuzeti Grenland treba shvatiti ozbiljno - rekla je Frederiksen u intervjuu za televizijsku stanicu TV2, prenosi Politico. -
Danska premijerka: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Danas pre 1 sat
Ključne reči

NATODanskaGrenlandDonald Tramp

Suština je da od moćnih zahtevamo podnošenje računa

Radar pre 47 minuta
Trampova ovlašćenja pod znakom pitanja: Senat glasa o meri u vezi sa Venecuelom

Danas pre 17 minuta
(Foto) Marija pronađena 7 godina nakon nestanka: Lovac u šumi pronašao rasparčane delove tela, niko nikada nije prijavio da je nestala

Blic pre 7 minuta
Iznenadni potez nemačkog kancelara: Merc smenio bliskog saradnika

Blic pre 37 minuta
Otkazuje se najmanje 300 letova! Haos na jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi

Blic pre 47 minuta