"To je kraj NATO" Upravo je stiglo oštro upozorenje iz Evrope zbog Trampovih neprestanih pretnji: "Sve će stati"

Danska premijerka je osudila izjave američkog predsednika i ukazala na moguće posledice po NATO Tramp izjavio je da je strateško interesovanje za Grenland važno za SAD Ako američki predsednik Donald Tramp izvrši invaziju na Grenland, to će značiti kraj NATO-a, upozorila je danska liderka. - Pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će preuzeti Grenland treba shvatiti ozbiljno - rekla je Frederiksen u intervjuu za televizijsku stanicu TV2, prenosi Politico. -