Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Pravda pre 1 sat  |  Nova
Avion u kom je bio uhapšeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro sleteo je u Njujork, javlja CNN.

Avion sa uhapšenim venecuelanskim predsednikom Nikolasom Madurom i njegovom suprugom Silijom Flores stigao je u vazduhoplovnu bazu na Nacionalne garde Strujart u Njujorku, prema rečima federalnog zvaničnika, javlja CNN. Na pisti su ih čekali pripadnici Federalnog istražnog biroa (FBI) i Uprave za suzbijanje droga (DEA), prenosi Fox News. Po dolasku na aerodrom u oblasti Njujorka, Madura bi helikopterom trebalo da prevezu u grad, gde će biti procesuiran i prebačen u
Danas pre 1 sat
