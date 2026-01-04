Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Avion u kom je bio uhapšeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro sleteo je u Njujork, javlja CNN.

Avion sa uhapšenim venecuelanskim predsednikom Nikolasom Madurom i njegovom suprugom Silijom Flores stigao je u vazduhoplovnu bazu na Nacionalne garde Strujart u Njujorku, prema rečima federalnog zvaničnika, javlja CNN, prenosi Nova.rs. #madurocaptured #NewYork #MaduroCapturado #maduro #UltimOra #flashnews #sondakika pic.twitter.com/MmXT4GPOEE — DUNDAR KESAPLI (@dundarkesapli) January 3, 2026 Očekuje se da će Maduro sledeće nedelje biti suočen sa optužbama za drogu