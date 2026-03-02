Tramp predviđa da će napadi na Iran trajati oko četiri nedelje

Danas pre 1 sat  |  Beta
Tramp predviđa da će napadi na Iran trajati oko četiri nedelje

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je večeras da će američke operacije protiv Irana trajati oko četiri nedelje, ali nije naveo detalje svog plana. „To je uvek bio proces od četiri nedelje“, rekao je američki predsednik za britanski list Dejli mejl (The Daily Mail) napominjući da je Iran velika zemlja.

Tramp je u drugoj izjavi, za američku televizijsku mrežu En Bi Si (NBC), reagovao na pogibiju tri američka vojnika u sukobu sa Iranom. „Gubici se mogu očekivati u ovakvoj situaciji. Ali na kraju krajeva, to će biti dobra stvar za svet“, rekao je američki predsednik. Tri američka vojnika su poginula a pet je teško ranjeno u vojnim operacijama usmerenim na Iran, saopštila je danas vojska SAD. To su prve potvrđene američke žrtve od početka američkih i izraelskih
