Danas opet sunčano i toplo, a onda apokalipsa: Uživajte u prijatnom danu, jer sutra kreće pakao

Telegraf pre 57 minuta

Danas će najviša temperatura iznositi 30 stepeni

Lep letnji dan, bez preterano visokih temperatura i padavina, očekuje nas i danas. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 30. I u Beogradu će biti pretežno sunčano, uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura iznosiće oko 17 stepeni, a najviša oko 28 stepeni. I to nije ništa u odnosu na vreme kakvo nas očekuje od sutra. Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS) upozorio je da se u ponedeljak i