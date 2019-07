Izvršni odbor FSS odlučuje o novom selektoru: Tumbaković i zvanično

Večernje novosti pre 11 minuta | N. ILjUKIĆ

Iskusni stručnjak jedini kandidat pred današnji sastanak fudbalske vlade u Pazovi i nema dileme da će dobiti mandat da vodi "orlove" kroz nastavak kvalifikacija za EP

IZVRŠNI obor Fudbalskog saveza Srbije u ponedeljak u 14 časova zaseda u Staroj Pazovi. Biće to prilika da se izabere novi selektor A reprezentacije, a pošto je jedini kandidat ostao Ljubiša Tumbaković, nema nikakve dileme da će on danas dobiti mandat da vodi "orlove" kroz nastavak kvalifikacija za Prvenstvo Evrope 2020. godine. One su krenule u lošem smeru posle katastrofalnog poraza u drugom kolu na gostovanju u Ukrajini (5:0), a odmah posle