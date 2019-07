"Mislimo da imamo ime": Vučić o ubistvu Olivera Ivanovića, a ovo su ljudi koje je pomenuo

Blic pre 1 minut | L. Gedošević

Srbija radi vrlo ozbiljno na otkrivanju ubica lidera GI SDP Olivera Ivanovića i, za razliku od Prištine, mi mislimoi da imamo njegovo ime, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U je upitao i prištinske vlasti i međunardonu zajednicu, zašto Srbija ne može da dobije podatke o tajnom kretanju Fljorina Eljupija, šta je on radio na aerodormu Rinas u Tirani, zatim se kretao ka KiM i ponovo nestao i vraćen u Nemačku sa istog aerodroma. - On je, inače, pod prismotrom u Nemačkoj. To je osoba koja je podmetnula bombu pod autobus "Niš-ekspresa" - naveo je danas Vučić. Takođe, pomenuo je još jedno ime u vezi sa ubistvom Ivanovića. Reč je o Edžmedinu