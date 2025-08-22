Vučić razgovarao telefonom sa Madurom: Srbija ceni podršku Venecuele

Blic pre 7 sati
Vučić razgovarao telefonom sa Madurom: Srbija ceni podršku Venecuele

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom i istakao je da Srbija visoko ceni principijelnu i doslednu podršku Venecuele kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije i nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

"Dobar i sadržajan razgovor sa velikim prijateljem Srbije predsednikom Madurom o aktuelnim globalnim izazovima, potrebi očuvanja multilateralizma i jačanju bilateralnih odnosa naših zemalja", naveo je Vučić na Instagram profilu "buducnostsrbijeav". Prema njegovim rečima, sa Madurom je razgovarao i o mogućnostima za unapređenje odnosa u svim oblastima koje imaju veliki potencijal za zajednički napredak i dinamičan razvoj naših dveju zemalja. "Uveren sam da ćemo u
