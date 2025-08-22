Vučić sa Madurom: Venecuela ostaje uz Srbiju po pitanju Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras, u telefonskom razgovoru sa predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom, da Srbija ceni principijelnu i doslednu podršku Venecuele kada je reč o očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. „Dobar i sadržajan razgovor sa velikim prijateljem Srbije predsednikom Madurom o aktuelnim globalnim izazovima, potrebi očuvanja multilateralizma i jačanju bilateralnih