Danas sunčano, s malo nižom temperaturom

N1 Info pre 1 sat | Beta

Vreme u Srbiji danas će biti pretežno sunčano s nešto nižom temperaturom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 28 na severu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu će, takođe, biti sunčano, s temperaturom od 22 do 30 stepeni. Nepovolјna biometeorološka situacija prouzrokovaće pojačane tegobe kod većine hronično obolelih, a naročito kod srčanih bolesnika i astmatičara. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i glavobolјa. Preporučuje se adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja.