Vasiljević za RTS: Neophodna poptuna kooridinacija svih službi bezbednosti

Danas pre 10 sati  |  RTS
Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost konstatovano da je stanje bezbednosti na celoj teritoriji Srbije stabilno.

U prethodnih devet meseci na teritoriji Srbije, po podacima policije, imali smo 23.373 javna okupljanja koja nisu bila prijavljena, naveo je Vasiljević. Sednica Saveta za nacioanlnu bezbednost, druga za dve nedelje, održana je u prepodnevnim časovima u Palati „Srbija“. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održana sa ministrima i službama bezbednosti i da je jedna od tema bila bezbednosna situacija u Srbiji. Na
