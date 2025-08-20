"Neophodna koordinacija svih službi bezbednosti": Direktor policije o sednici Saveta za nacionalnu bezbednost: Ovo je bila jedna od glavnih tema

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost konstatovano da je stanje bezbednosti na celoj teritoriji Srbije stabilno. U prethodnih devet meseci na teritoriji Srbije, po podacima policije, imali smo 23.373 javna okupljanja koja nisu bila prijavljena, naveo je Vasiljević.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, druga za dve nedelje, održana je u prepodnevnim časovima u Palati "Srbija". Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održana sa ministrima i službama bezbednosti i da je jedna od tema bila bezbednosna situacija u Srbiji. Na sednici Saveta konstatovano je da je stanje bezbednosti na celoj teritoriji Srbije stabilno, naveo je direktor policije. - Donet je zaključak da je
Vasiljević za RTS: Neophodna poptuna kooridinacija svih službi bezbednosti

Naslovne strane za sredu, 20. avgust 2025. godine

Nova kriza: Netanjahua optužio Makrona za podsticanje antisemitizma

Izor AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Nova kriza: Netanjahu optužio Makrona za podsticanje antisemitizma

Policija u Beogradu zaplenila dve tone marihuane

