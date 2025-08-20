"Neophodna koordinacija svih službi bezbednosti": Direktor policije o sednici Saveta za nacionalnu bezbednost: Ovo je bila jedna od glavnih tema

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost konstatovano da je stanje bezbednosti na celoj teritoriji Srbije stabilno. U prethodnih devet meseci na teritoriji Srbije, po podacima policije, imali smo 23.373 javna okupljanja koja nisu bila prijavljena, naveo je Vasiljević.

