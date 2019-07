Kecmanović se povredio: Per ide u treće kolo

N1 Info pre 5 minuta | Ivana Salapura

Miomir Kecmanović završio je učešće na Vimbldonu u drugom kolu. Srpski teniser bio je prinuđen da preda meč Beonoi Peru, pri vođstvu Francuza 7:5 (5), 6:4.

Dvojica tenisera na terenu su provela sat i 33 minuta. Kecmanović je tražio prvi medicinski tajmaut posle trećeg gema drugog seta. Tom prilikom žalio se na list. Na kraju je odlučio da preda meč 32. igraču na planeti zbog problema sa skočnim zglobom. Oh. Kecmanovic retires down two sets to love vs Paire. Fell in the first set and hurt his foot. Played for one more hour but couldn't continue now. Do trenutka kada je povreda počela da mu pravi problem, Kecmanović je