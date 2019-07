Danas sunčano i toplo, sutra pljuskovi i grad

IndeksOnline pre 4 sata

BEOGRAD – Vreme u Srbiji će danas biti sunčano i toplo, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će uglavnom biti slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu će takodje biti sunčano i toplo, s temperaturom od 20 do 34 stepena uz uglavnom slab južni i jugozapadni vetar. Za sutra, nedelju, RHMZ ;je izdao upozorenje na kratkotrajne obilne pljuskove i grad, i to u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će se na istoku i jugu zadržati veoma toplo vreme. Beta