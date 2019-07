Dodik u Bratuncu: Sramni zavet ćutanja o stradanju Srba

RTV pre 1 minut | Tanjug

BRATUNAC - Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Bratuncu da će biti prekinut "sramni zavet ćutanja svetskih moćnika", koji to namerno čine i dela sarajevske elite o stradanju Srba u Podrinju, jer veoma dobro znaju šta se tu dešavalo od 1992. do 1995. godine.

On je, na obeležavanju 27 godina od zločina koji su nad srpskim narodom u srednjem Podrinju počinile muslimanske snage od maja do decembra 1992. godine istakao da je skoro svaka kuća srednjeg Podrinja zavijena u crno i da je to mesto strašnih zločina u kojem su samo žrtve dobile ime, ali ne i nalogodavci, iako su njihova imena nezvanično svima poznata. Dodik je podsetio da za zločin nad Srbima u Podrinju niko nije odgovarao, prenosi RTRS. "To