Seksualni napasnik ostaje u pritvoru: Bivši Trampov prijatelj se izjasnio da nije kriv

Blic pre 13 minuta | Tanjug

Američki milijarder i registrovani seksualni napasnik Džefri Epstajn (66) izjasnio se danas pred sudom da nije kriv za optužbe u vezi trgovine osobama zbog pružanja seksualnih usluga.

On ostaje u pritvoru najmanje do saslušanja u vezi određivanja kaucije, koje je zakazano za četvrtak, prenela je agencija AP. Epstajn je uhapšen tokom vikenda na njujorškom aerodromu, pri povratku iz Pariza. Tužilaštvo je istaklo da postoji vrlo visok rizik da Epstajn pobegne avionom i da bi trebalo da ostane u pritvoru do početka suđenja. On ima, kako su istakli tužioci, tri aktivna američka pasoša i redovno putuje u i izvan zemlje privatnim avionom. Epstajn se