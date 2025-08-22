Zemljotres jačine 7,5 pogodio Drejkov prolaz, izdato upozorenje na cunami

VELINGTON - Zemljotres jačine 7,5 pogodio je danas Drejkov prolaz, vodena površina između južnog vrha Južne Amerike i Antarktika, a Čile je izdao upozorenje na cunami za čileansku antarktičku teritoriju, dok su Novi Zeland i SAD objavili da nema opasnosti od cunamija.

Mornarička hidrografska i okeanografska služba Čilea izdala je upozorenje na cunami za čileansku antarktičku teritoriju nakon zemljotresa magnitude 8,0. Evropsko-mediteranski seizmološki zavod objavio je da epicentar zemljotresa jačine 7,5 stepeni 717 km jugoistočno od argentinskog grada Ushuaije, koji ima oko 58.000 stanovnika, 706 kilometara severozapadno od grada Toluina na argentinskom ostrvu Ognjena zemlja na dubini od 10 kilometara. Nacionalna služba za