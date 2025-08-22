Zemljotres jačine 7,5 pogodio Drejkov prolaz, izdato upozorenje na cunami

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Zemljotres jačine 7,5 pogodio Drejkov prolaz, izdato upozorenje na cunami

VELINGTON - Zemljotres jačine 7,5 pogodio je danas Drejkov prolaz, vodena površina između južnog vrha Južne Amerike i Antarktika, a Čile je izdao upozorenje na cunami za čileansku antarktičku teritoriju, dok su Novi Zeland i SAD objavili da nema opasnosti od cunamija.

Mornarička hidrografska i okeanografska služba Čilea izdala je upozorenje na cunami za čileansku antarktičku teritoriju nakon zemljotresa magnitude 8,0. Evropsko-mediteranski seizmološki zavod objavio je da epicentar zemljotresa jačine 7,5 stepeni 717 km jugoistočno od argentinskog grada Ushuaije, koji ima oko 58.000 stanovnika, 706 kilometara severozapadno od grada Toluina na argentinskom ostrvu Ognjena zemlja na dubini od 10 kilometara. Nacionalna služba za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Snažan zemljotres u aziji: Tresle se Indija i Mjanmar

Snažan zemljotres u aziji: Tresle se Indija i Mjanmar

Blic pre 1 sat
Snažan zemljotres u Japanu, izmereno 5,7 rihtera! Pogodio obalu ostrva Honšu blizu grada u kojem živi oko 120.000 ljudi, za…

Snažan zemljotres u Japanu, izmereno 5,7 rihtera! Pogodio obalu ostrva Honšu blizu grada u kojem živi oko 120.000 ljudi, za sada bez uzbune na cunami

Kurir pre 56 minuta
Zemljotres jačine 7,5 pogodio Drejkov prolaz, izdato upozorenje na cunami

Zemljotres jačine 7,5 pogodio Drejkov prolaz, izdato upozorenje na cunami

Euronews pre 1 sat
Registrovan zemljotres jačine 5,6 stepeni! Evo gde je bio epicentar

Registrovan zemljotres jačine 5,6 stepeni! Evo gde je bio epicentar

Alo pre 1 sat
Zemljotres pogodio aziju: Zaresla se Indija i Mjanmar

Zemljotres pogodio aziju: Zaresla se Indija i Mjanmar

Večernje novosti pre 1 sat
Zemljotres jačine 7,5 stepeni po rihteru pogodio Drejkov prolaz: Izdato upozorenje na cunami

Zemljotres jačine 7,5 stepeni po rihteru pogodio Drejkov prolaz: Izdato upozorenje na cunami

Kurir pre 2 sata
Zemljotres jačine 7,5 stepeni između Južne Amerike i Antarktika Čile izdao upozorenje na cunami

Zemljotres jačine 7,5 stepeni između Južne Amerike i Antarktika Čile izdao upozorenje na cunami

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresČileCunami

Svet, najnovije vesti »

Popularnost kineskih proizvoda ne može se promeniti carinama i trgovinskim ratovima

Popularnost kineskih proizvoda ne može se promeniti carinama i trgovinskim ratovima

Beta pre 21 minuta
VIDEO: Deo krila aviona se usred leta za Teksas delimično otkinuo

VIDEO: Deo krila aviona se usred leta za Teksas delimično otkinuo

Radio 021 pre 36 minuta
'Predloženi teritorijalni ustupci Ukrajine su Putinova zamka', kaže visoka zvaničnica EU

'Predloženi teritorijalni ustupci Ukrajine su Putinova zamka', kaže visoka zvaničnica EU

BBC News pre 32 minuta
Sijarto: Još jedan napad na naftovod "Družba" na rusko-beloruskoj granici

Sijarto: Još jedan napad na naftovod "Družba" na rusko-beloruskoj granici

RTV pre 21 minuta
Kac odobrio planove za preuzimanje grada Gaze; Podaci IDF-a pokazuju stopu smrtnosti civila od 83 odsto

Kac odobrio planove za preuzimanje grada Gaze; Podaci IDF-a pokazuju stopu smrtnosti civila od 83 odsto

RTV pre 21 minuta