Zabeležen jak zemljotres jačine 4,4 stepena nedaleko od Kladova

B92 pre 1 sat
Zemljotres magnitude 4,4 stepena Rihtera zabeležen je u 13.18 časova, na području Rumunije, nedaleko od Kladova.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima EMSC-a, smešten je na dubini od približno 13 kilometara ispod površine zemlje. Još uvek nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima. Građani svedoče da se zemljotres osetio znatno. "Kratko je trajalo, ali je bila jaka tutnjava", "Dobro je treslo", "Sve se drmalo u kancelariji", svedoče građani Rumunije. Još uvek nema informacija da li se potres osetio u Srbiji.
