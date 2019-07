Tragedija: Devojčica umrla u pregrejanom automobilu

Mondo pre 5 sati

Velika tragedija u Istri, četvorogodišnja devojčica umrla nakon što je otac ostavio dva sata u zatvorenom automobilu na visokoj temperaturi.

Foto: MONDO/Predrag Vujić Kako saznaje Istra IN, pozivajući se na poverljive izvore, devojčica je podlegla posledicama toplotnog udara i dehidracije, zbog kojih su joj bili oštećeni vitalni organi. Iz policije su za Istra IN rekli da više nisu nadležni za davanje informacija, te su uputili na Državno tužilaštvo u Puli, gde do objavljivanja ovog članka nisu bili dostupni, kao ni Služba za odnose s javnošću KBC-a Rijeka, u koji je devojčica bila smeštena. Tragedija