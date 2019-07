Sudar vojnih aviona u Kataru

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Dva vojna aviona sudarila su se za vreme trenažnog leta, a piloti su preživeli nesreću, saopštilo je Ministarstvo odbrane Katara, preneo je AP.

U saopštenju se ne navodi o kojim avionima je reč, a ističe se da su se pilotu uspešno katapultirali. U Kataru se nalazi velika vazduhoplovna baza Al Udeid, u kojoj se nalazi američka Centralna komanda, iz koje nisu komentarisali incident. Two military training planes collided in Qatar with no casualties caused as both pilots ejected safely https://t.co/JZi4hQ02W5 pic.twitter.com/XXsldWGrw4 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2019