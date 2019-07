Novinari me nisu ispoštovali zbog tiraža: Mihajlović na emotivnoj konferenciji otkrio da boluje od leukemije

Hot sport pre 11 minuta | Aleksandar Ilić

Navijače Bolonje, ali i sve ljubitelje lika i dela Siniše Mihajlovića kao grom pogodila je vest da se zbog bolesti srpski stručnjak povlači iz fudbala.

Na upravo održanoj pres konferenciji, obratio se i Siniša Mihajlović. On je novinarima saopštio da boluje od leukemije. – Želeo sam da sazovem konferenciju za novinare, ali nisu ispoštovali moju privatnost. Hteo sam ja da budem taj koji će ekipi i celoj javnosti saopštiti celokupnu situaciju. To se nažalost nije dogodilo nisu me ispoštovali jer su želeli da prodaju nekoliko hiljada primeraka novina – istakao je Siniša Mihajlović. –Nažalost, ili čak na sreću, izveli