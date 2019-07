Đoković peti put osvojio Wimbledon

Al Jazeera pre 59 minuta

Novak Đoković je u finalu pobijedio Rogera Federera 3:2 u setovima (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12).

Najbolji svjetski tenisač, Novak Đoković peti put je osvojio turnir u Wimbledonu, pobijedivši nakon velike borbe u pet setova Rogera Federera. Đoković je slavio 3:2 u setovima (7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3)). Bio je to treći dvoboj Đokovića i Federera u finalu Wimbledona i treći je put kao pobjednik izašao srpski igrač, a to mu je uspjelo i 2014. te 2015. godine. Unbelievable. Unshakeable. Unstoppable. @DjokerNole wins his fifth #Wimbledon title in an