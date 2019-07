Palo pomirenje: Luna i Marko progovorili o svom odnosu, evo gde su se videli i zbog čega su njihovoj ljubavi dali drugu šansu

Blic pre 23 minuta | V.M.

Luna Đogani i Marko Miljković su dan pred finale druge sezone "Zadruge" raskinuli, da bi se sada pomirli, te otkrili to svima u emisiji televizije "Pink". - Pozvala sam ga da dođe kod mene, sve se desilo vrlo brzo. Dao mi je cveće, bio je jako romantičan, oduševio me je. Dugo smo se vozali po Beogradu autom i onda seli na jedno mesto. Stavio mi je cveće u krilo, jer zna da mnogo volim cvece. Bio je romantičan. Nisam čekala da me poljubi, želela sam da pričamo. Dugo