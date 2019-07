"Ta svađa nije bila vredna ni psovanja, a: Ne..." Izrešetao studenta iz Crne Gore ispred vrtića, a sada tvrdi da je sve bilo u samoodbrani

Blic pre 26 minuta | B. Bogosav

Suđenje za ubistvo crnogorskog državljana Draga Božovića počelo je juče u Beogradu iznošenjem odbrane okrivljenog Miloša Ćeranića.

Optuženi za ubistvo koje se dogodilo u novembru prošle godine na Bežanijskoj kosi, delimično je priznao delo koje mu se stavlja na teret. Naime, on je prilikom iznošenja svoje odbrane kazao da jeste ubio studenta iz Crne Gore, ali tvrdi da mu "to nije bila namera". Kako je rekao, to se dogodilo "slučajno". - Zvao sam Draga da se nađemo kod vrtića na Bežanijskoj kosi zbog nekih nesuglasica koje smo imali, a koje nisu vredne psovanja, a kamoli bilo čega drugog -