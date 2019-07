Lavrov otvoreno: Odnosi Rusija-SAD neće se skoro poboljšati jer za tango je potrebno dvoje

Kurir pre 1 sat

MOSKVA - Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je malo verovatno da će u bliskoj budućnosti doći do poboljšanja odnosa Rusije i SAD "jer je za tango potrebno dvoje".

On je u jednom intervjuu rekao da se dosta problema nagomilalo u bilateralnim odnosima, kao i da te probleme nije stvorila Rusija. "Uspostavljanje bilateralnih odnosa je dvostran proces. Naša zemlja je spremna da radi na tome i to smo mnogo puta rekli", rekao je Lavrov. On je istakao da Rusija i SAD imaju posebnu odgovornost kao dve najveće nuklearne sile i stalne članice SB UN.