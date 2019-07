Rat protiv Trampa! Demokrate traže impičment predsednika SAD zbog tvitova protiv 4 kongresmenke migrantskog porekla! (video)

Kurir pre 6 sati

Posle Trampovih tvitova o četiri kongresmenke migrantskog porekla, demokratski kongresmen Al Grin zatražio je čak impičment predsednika SAD.

Democratic Rep. Al Green introduces articles of impeachment against Trump. This is unlikely to lead to an actual vote, but he can force the chamber to act on it creating a dilemma for leaders who have tried to avoid the issue. https://t.co/rlx02fCCQA pic.twitter.com/OBtxNrYnpM — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 16, 2019 Prethodno je Predstavnički dom Kongresa SAD, u kom većinu imaju demokrate, osudio tvitove u kojima je Tramp za četiri demokratske poslanice rekao